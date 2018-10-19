13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'na doğru

İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu ile bu tarihi yolu yeniden canlandırarak ülkeler ve şehirler arasındaki ticareti, kültürel ve sosyal etkinlikleri arttırmayı, dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 20-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, forumun yapılacağı otelde basın toplantısı düzenledi. Türel, Dünya Vatandaşları Örgütü ve belediye olarak 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'nu Antalya'da düzenleyeceklerini bildirdi. Antalya olarak bu organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Türel, “Türkiye eski çağlardan bu yana coğrafi konumu nedeniyle doğu ile batı arasında köprü vazifesi ve İpek Yolu'nun en önemli noktalarından birisi olmuştur. Antalya ise önemli ticaret güzergahının deniz yolu ile Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan en kritik limanlarındandır. Foruma ev sahipliği yapıyor olmak tarihimiz açısından önem arzediyor. Antalya'nın tarihteki adı kavimler ve milletler diyarı anlamına gelen Pamfilya'dan geliyor. Bugün Antalya birçok ülke vatandaşının huzur, refah ve uyum içinde yaşadığı kenttir" diye konuştu.

"42 belediye başkanı katılacak"

Türel şöyle konuştu:

“13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu ile bu tarihi yolu yeniden canlandırarak ülkeler ve şehirler arasındaki ticareti, kültürel ve sosyal etkinlikleri arttırmayı dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yoğun bir katılımla gerçekleşecek. 30 ülkeden 60 şehirden 42 belediye başkanı, 2 vali ve onlara eşlik edecek 200 katılımcı iştirak edecek. Rekor katılımlardan biri Antalya'da gerçekleşiyor.”

Forumda üç konu başlığı altında oturumlar düzenleneceğini kaydeden Türel, “Birincide turizm, küreselleşme ve İngilizce 6e ekonomi eğitim, çevre, etik, mühendislik ve eğlence gibi konular ele alınacak. İkinci oturumda belediye hizmet ve yönetişimi ele alınacak. Üçüncü oturumda şehirlerarası 6e konusunun koordinasyonu konusunda panel düzenlenecek. Antalya'nın tanıtımına katkısı olacak forumun faydalı geçmesini diliyorum" dedi.

Türel, foruma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılım göstereceğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gelmesini beklediklerini söyledi.

"Küreselleşme ve yerelleşme birlikte"

Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Young Hoon Kwaak ise, dünyanın Antalya gibi şehirlere ihtiyacı olduğunun altını çizerek, 14 milyon turisti ağırlayan, kucak açan Antalya'nın geçmişteki parlak tarihiyle bütün insanlığı kucakladığını belirtti. Gelecek nesillerin barış ve uyum içinde yaşaması için Antalya gibi şehirlerin öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Kwaak, “İnsanlık tarihinde Antalya'nın neden bu kadar önemli olduğuna forumda şahitlik edeceksiniz. Bu İpek Yolu şehirlerini ya küreselleştireceğiz ya da yerelleştireceğiz. Bunları küreselleştirirseniz elinizdeki tarihin sonlanmasına gidecektir. Yerelleşirseniz dünya ile iletişiminiz kopacaktır. Dünya Vatandaşları Örgütü, yeni bir bakış açısı geliştirdi, küreselleşme ve yerelleşme ikisiyle birlikte. Son İpek Yolu Forumu'nun ilk toplantıdan beri yaklaşımı küreselleşen, aynı zamanda yerelleşen bir anlayışla böylece tarihsel varlıklarını hem modernize edeceksiniz hem de koruyarak gelecek nesillere aktaracaksınız. Elde ettiğimiz ikinci yaklaşımsa İpek Yolu şehirlerinin yönetiminden ve nasıl İpek Yolu'nun ruhuna has yakınlaştırma adına bilmekte önemlidir" diye konuştu.

Bütün dünyada insanların yönetimle ilgili terimlerden bahsettiğini dile getiren Kwaak, “İpek Yolu belediye başkanlarının amacı insanlarına hizmetkar olmaktır. Dürüst olmak gerekirse birçok şehrin belediye başkanı, insanları yönetmek yerine kendilerini düşünüyorlar. Sizin belediye başkanınız tam tersi. Sadece tarihi yerleri korumaktan ziyade sahil şeridini korumak için de çalışıyor” dedi.