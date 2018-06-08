1,3 milyar TL’lik MarkAntalya ihalesi iptal edildi

Dev AVM’nin ihalesine ileriki tarihlerde yeniden çıkılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) MarkAntalya AVM’nin satışına ilişkin 5 Haziran Salı günü gerçekleştirilen ihalenin yapılan değerlendirmeler sonucunda iptal edildiğini duyurdu. Fon’dan yapılan açıklamaya göre; ihaleye ileriki bir tarihte yeniden çıkılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumumuzun kayyım olarak görevlendirildiği, Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait MarkAntalya AVM’nin, 1.278.900.000 TL muhammen bedelle satışa sunulduğu ihaleye tek bir teklif gelmiştir.

Fon Kurulumuzun toplantısında teklif değerlendirilmiş; ihalenin iptal edilmesine ve ileriki bir tarihte tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.”

Tek teklif gelmişti

MarkAntalya AVM’nin satışına ilişkin 5 Haziran Salı günü gerçekleştirilen ihaleye, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tek katılımcı olarak girmişti. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; AVM satışının gerçekleşmesi halinde Bankasya’nın TMSF’ye olan borcunun sıfırlanacağını söylemişti.

AVM’nin aylık kira geliri 2,5 milyon dolar

Antalya’nın en büyük AVM’lerinden birisi olan MarkAntalya’yı bünyesinde bulunduran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş’ye, Antalya 5’nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TMSF 2016 Ekim ayında kayyum olarak atanmıştı. Kadıahmetoğulları’nın büyük bölümü Bank Asya’ya olmak üzere toplam borcu 400 milyon dolara yaklaşırken, çözüm olarak AVM’nin satışına karar verilmişti.

Antalya’nın en büyük AVM’lerinden olan MarkAntalya’da 28 adet bağımsız bölüm ve 160’ın üzerinde mağaza bulunuyor. Yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan AVM’nin toplam aylık kira gelirinin ise 2.5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. AVM’de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer alıyor.