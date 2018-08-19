13 yaşında hem Türkiye’nin gururu oldu

Genç milli yüzücü antrenmanlarına Antalya’nın Kumluca ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü yüzme havuzunda devam ediyor.

İstanbul’da 12-15 Temmuz tarihlerinde Fenerbahçe Yüzme Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde Türkiye rekoru kıran Çevre Koleji Spor Kulübü Sporcusu Meriç Demirtepe (13) antrenmanlarına Kumluca’da devam ediyor. Demirtepe, halen 300 öğrencinin yüzme kursu aldığı havuzda diğer genç sporculara da örnek oluyor.

Türkiye Şampiyonası’nda ve Milli Takım Seçmeleri’nde 50 metre serbest stilde Türkiye Rekoru kırdığını ve Milli Takım barajlarını geçtiğini söyleyen Demirtepe, "Hedefim Olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Meriç’in annesi Gözde Demirtepe ise; kızının 13 yaşta 50 metre serbeste Türkiye rekoru kırarak gurur kaynakları olduğunu söyledi. Antrenman eksikliklerinin tamamlanması için kumluca ilçesine geldiklerini söyleyen anne Demirtepe kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Kumluca yüzme havuzunun 2 ay önce açıldığını belirterek "Türkiye rekortmeni olan Meriç kızımıza antrenman eksikliğini gidermesi için havuzumuzu açtık. Havuzumuzda yaz yüzme kurslarına katılan 300 öğrencimiz var. Meriç kızımız bu kursiyerlerimize de örnek oluyor. Kumluca havuzumuzdan yetişen çocuklarımızdan da şampiyonların çıkacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye Rekortmeni Meriç Demirtepe’nin antrenmanlarını annesi Gözde, babası Ali Rıza ve dedesi Yüksel Demirtepe de takip etti.