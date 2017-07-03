14. Beydağı Yayla Şenlikleri

Beydağları İmecik Yayla Şenliği sona erdi.

14’üncü Beydağları İmecik Yayla Şenliği sona erdi. 14 yıldır devam eden Ağalık ihalesi İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Taş tarafından kaldırılarak, yerine Beylik töreni düzenlendi. Ağalık yarışının kaldırılmasına ise vatandaşlar tepki gösterdi. 14’üncüsü düzenlenen Korkuteli’ne bağlı İmecik Beydağları yayla şenliğinde Ümmü Erbil, Mustafa Belenli, Ankaralı Yasemin, Sevgi Petek, Fatoş Kadıoğlu sahne aldı.

Şenliklere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Türkiye’nin değişik bölgelerindeki Yörük Türkmen dernekleri ile vatandaş katıldı.

Şenlikte, en iyi oğlak, En İyi buzağı, en güzel keçi yarışması düzenledi.

Yarışmada dereceye giren çobanlara ihalesi İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Taş tarafından kepenek hediye edildi.

Şenlikler kapsamında Halk oyunları gösterileri sunuldu. Şenlik sonunda, 14 yıldır devam eden ağalık ihalesi iptal edilerek beylik töreni düzenledi.

Bey seçilen Ali Yalçın’a şenlik ağası Erol İnceler ve İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Taş tarafından kuşak bağlandı.