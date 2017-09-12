14. Heykel Sempozyumu hazırlıkları başlandı

sü düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar belirlendi.

1-30 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak 14. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na bu yıl 41 ülkeden 128 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Fatma Akyürek başkanlığında, düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 9 asil ve 2 yedek olarak belirlendi. Jüri toplantısına, Prof. Fatma Akyürek, Yrd. Doç. Ayla Aksungur, Yrd. Doç. Önder Büyükerman, Yrd. Doç. Ömer Yavuz, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Yüksek Heykeltıraş Beyhan Yönetim katıldı.

Jüri üyelerinin belirlediği 14. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar açıklandı. 14. Sempozyumda heykel yapacak sanatçıları isimler şunlar:

Valentsin Borzdy (Belarus), Timuçin Çakaloz (Türkiye), Evrim Çamoğlu (Türkiye), Zhifeng Lan (Çin Halk Cumhuriyeti), Alessio Ranaldi (İtalya), Mikhail Sobolev (Rusya), Hakan Şengönül (Türkiye), Vasyl Tatarsky (Ukrayna), Ferit Yazıcı (Türkiye).

Yedek sanatçılarımız ise; Hayk Tokmajyan (Ermenistan), Leonid Kozlov (Ukrayna)