Aksu İlçesi’nde Aksu Üretici Birliği öncülüğünde bir araya gelen çiftçiler, 14 Mayıs’ın "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısı ile bir rapor hazırladı. Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, başkanlığında hazırlanan raporda çiftçinin mevcutta yaşadığı sorunları ele alındı. Şahin, yanlış tarım politikalarında ısrar edilmesi halinde yakın zamanda sebze de ithal edileceğini öne sürdü. Şahin "Dünya Çiftçiler Günü" günü dolayısı ile yazılan raporu mektup olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili birimlere ileteceğini kaydetti. Şahin, üreticinin devlet tarafından desteklenmesini istedi. Son bir yılda üretim girdilerinin yüzde 100 arttığını savunan Şahin, bayilerin ve fidecilerin üreticiye verdiği ürünlerin parasını beklediğini, ancak girdilerin yüksekliği nedeniyle o paranın üreticide olmadığı için ödenemediğini kaydetti.

“Ucuz, merdiven altı gübre ve fideye yönelebilir”

Mektubu gönderdiği kargo şirketinin önünde bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Üreticiye fide ve gübre desteği verilmezse; önümüzdeki yıl üretici ucuz, merdiven altı gübre ve fideye yönelebilir, ortaya çıkan sonuç kalitesiz ürünler olur. Beklentimiz, acilen üreticiye fide, gübre ve tüm girdilerde biyolojik arı desteğinde olduğu gibi fatura üzerinden destek verilmesi ve dünyanın her köşesine ihraç edebileceğimiz “kalıntısız” üretime devam etmemizdir.” Çiçeklerin meyve döllenmesini ve tutmasını sağlayan Bambus arıların yeniden garanti kapsamına alınması, fiyatının düşürülemiyorsa ödemesinin en azından hasatta yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızda ithal sebze ve domates tüketecek”

Başkan Şahin, raporu şöyle tamamladı: “Banka borçlarımızın faizleri dondurularak en azından 5 ile 10 yıla yaygın olarak hasat zamanına bölünerek ödeme kolaylığı sağlanması, üreticiyi rahatlatacaktır. Tarım politikaları böyle gider ise sap saman ve hayvanda olduğu gibi yakın zamanda sebze de ithal edilecek yurdum üreticisi işsiz, vatandaşımızda ithal sebze ve domates tüketecek.”