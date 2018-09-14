15. Alanya Uluslararası Caz Günleri başlıyor

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 15.'sini düzenleyeceği Alanya Uluslararası Caz Günleri'nde geri sayım başladı. 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek caz festivalinde, her yıl olduğu gibi bu yılda Dünya çapında sanatçılar sahne alacak.

Alanya Belediyesi, bu yıl 15.'sini düzenleyeceği Alanya Uluslararası Caz Günleri'yle yine şehrin kültür-sanat hayatını hareketlendirmeye ve sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Caz Günleri ile Türkiye ve Uluslararası platformda sayılı festivaller arasına giren 15. Alanya Uluslararası Caz Günleri'nde, 4 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sanatseverlerle buluşacak.

Alanya caz günleri 15 yılda 300'ü aşkın sanatçıyı ağırladı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, SUMMER GARDEN, ANEX TOUR, ALTİD ve ALTAV'ın katkılarıyla TRT MÜZİK, DREAM TV ve RADYO D'nin de medya sponsoru olarak destek verdiği Alanya Uluslararası Caz Günleri 15. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye'den ve yurt dışından 300'ü aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri, bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü caz sanatçıları Alanya'da buluşacak

27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında tarihi Kızıl Kule Meydanı'nda, Alanya Kalesi'nin ışıkları altında gerçekleşecek 15. Alanya Uluslararası Caz Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya caz starlarını konuk edecek. 27 Eylül Perşembe akşamı başlayacak Alanya Caz Günleri'nin açılış konserinde Karsu sahneye çıkacak. 28 Eylül'de ise Sarah Lancman Invites Giovanni Mirabassi Trio ve hemen ardından Emin Fındıklıoğlu Quartet, 29 Eylül Cumartesi Brassolist ve ardından Charlotte Wassy Quintet caz severlerle buluşacak. 15. yaşını kutlayacak Alanya Caz Günleri'nin 30 Eylül'deki kapanış gecesinde ise Anjelika Akbar & Yinon Muallem, Elif Tuğba Tekışık sahne alacak.

Yücel: " Tüm caz severleri festivalimize davet ediyorum"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl düzenledikleri Caz Günleri'nde yine birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağını söyledi. Başkan Yücel; “Her yıl üzerine koyarak vatandaşlarımıza dolu dolu 4 akşam yaşattığımız Caz Günleri başlıyor. Ulusal ve Uluslararası platformda büyük ilgi gören festivalimiz, bu yıl 15. yaşına girecek. Hem şehrin monotonluğundan uzaklaşmak hem de sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunmayı planladığımız 15. Alanya Caz Günleri'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.” dedi.