1,5 milyonluk bağış bilmecesi

Kimsesi olmayan ve kendi ihtiyaçlarını göremeyecek kadar hasta ve yaşlı olan Metin, "Ben kimseye bir şey bağışlamadım. Bankadaki 224 bin liramı aldılar" dedi.

Daha önce ADD’ye bağışladığı duyurulan ve üzerinde "Atatürkçü Düşünce Derneği Gazipaşa Şubesi M.Şevki Metin Kız Öğrenci Evi" yazan binasının en alt katında boş bir dairede yaşam mücadelesi veren Metin, 5 kardeşinin 5’inin de öldüğünü belirterek, "Kimsem yok. Kardeşlerim öldükten sonra varisler parasını malını mülkünü çevirelim diye peşime düştüler" dedi.

Binasının davalık olduğunu belirten Metin, "Ben evimi ADD’ye vermedim. Burada üniversitede okuyan öğrenciyi şoför taciz etmiş. Ben dürüst bir adamım, doğru adamım, böyle bir şeye müsaade etmem. Hepsini kovdum, Valiye yazı yazdım Vali menetti buradan onları. Her taraf boş" diye konuştu.

ADD’den kimseyle konuşmadığını dile getiren Metin, "Benim ne varlığım varsa çekmek istedi, çekti de. Benim cebimde 1 kuruş para yok. Bankada 224 bin lira vardı onu da çekti de gitti. A.A. yaptı. Konuşamayacağım kusura bakma" dedi.

Mal varlığının bir kısmını mensubu olduğu CHP’ye bağışladığı konuşulan Metin, bu iddialara ilişkin, "CHP’ye, MHP’ye hiçbir şey vermedim. Ben Alanya’dan bir avukat tuttum. Mahkeme bitinceye kadar benim kimseye zerre kadar lafım yok" şeklinde konuştu.

ADD Gazipaşa Şube Başkanı Fehmi Tuncer ise geçtiğimiz günlerde Yeşilköy Mahallesi’nde Atatürk ve Mehmet Şevki Metin’in geçmişlerinin ruhu için bir mevlit programı düzenlemiş, burada Metin’in ADD’ye 80 yıllık gayrimenkul ve nakit birikimini bağışladığını söylemişti. Bağışlanan araziye gençlik kampı yapacaklarını belirten Tuncer, "Şevki amca bize 80 yıllık birikimini bağışladı. Kendisi hiç evlenmemiş. Bağışladığı gayrimenkul ve nakit paranın değeri yaklaşık 1.5 milyon lira" diye konuşmuştu.

İddiaları yalanlayan ADD Gazipaşa Şube Başkanı Fehmi Tuncer, "Mehmet Şevki Metin Amca 80 küsür yaşında. Yalnız yaşayan, piskolojisi bozuk birisi şu an. Beni şu an ne dediği çok bağlamıyor aslında. Bu işleri kaşıyan da çok kişi var. Noter huzurunda şartsız yaptı bağışları. Bizde evrakları var. Bankadan parasını da kendi eliyle çekti, bağış makbuzuyla bize verdi. Kaldığı yeri de değiştirmek istedik. Kabul etmedi. Yemek götürelim dedik kabul etmedi. Çünkü o adam bu yaşına kadar böyle yaşamış. Bu yaştan sonra değişmiyor. Seni bir otel odasına yerleştirelim, yemeğini getirelim dedik kabul etmedi. Çorbadan başka yemek yemez" dedi.