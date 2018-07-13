Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 2.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 2.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayan Karaloğlu, “Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur. 15 Temmuz’da bu onurlu mücadelenin en önemli yansımalarından bir tanesi ve son halkasıdır. Şanlı tarihimiz şahittir. Yüzyıllar boyunca pek çok kere, şehit ecdadımızın aziz kanlarıyla sulanmış olan bu topraklardan bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek, hürriyetimizi almak istediler. Ancak, Aziz milletimizin hürriyet aşkı ve bağımsızlık tutkusu karşısında hep yenilgiye uğradılar. Kût’ül-Amâre’de, Çanakkale’de, Büyük Taarruz’da olduğu gibi, milletçe verdiğimiz cesur ve onurlu mücadele sonunda, 15 Temmuz’da da hep birlikte kaybettiler” dedi.

“Milli birlik yürüyüşünde ve Cumhuriyet Meydanı’nda olalım”

Antalya’da düzenlenecek 15 Temmuz etkinliklerine tüm vatandaşları davet eden Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“7’den 70’e hepimiz, Varyantlardan başlatacağımız milli birlik yürüyüşünde ve Cumhuriyet Meydanı’nda olalım. Bu vesileyle bir kere daha, Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den Büyük Taarruz’a, 15 Temmuz’a, bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyor, aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum.”

Ünal: “15 Temmuz gecesi milletimiz kahramanlık destanı yazmıştır”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “15 Temmuz gecesi ülkemizin birliği ve bütünlüğü için göğüslerini kurşunlara siper eden atalarından ilham alan milletimiz canlarını hiçe sayarak tankların, uçakların karşısına çıkmış, hainlere meydan okuyarak bir kahramanlık destan yazmıştır” dedi.

15 Temmuz’un hainlere karşı direnişin ve yeniden dirilişin sembolü olduğunu ifade eden Ünal, “Bilinmelidir ki ülkemiz üzerinde alçakça emelleri olan iç ve dış mihrakların demokrasimizi kesintiye uğratacak her türlü şer girişimlerine karşı Türk milleti her zaman tek yürek olacak ve bu hain planlara asla müsaade etmeyecektir.”

Rektör Ünal, “15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde bu tarihi olayı unutturmamak ve milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ve milletimizin zaferinin ulusal ve uluslararası alanda doğru bir şekilde anlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle Akdeniz Üniversitesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yaptık yapmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu. Rektör Ünal mesajını “Vatan savunmasında şehit düşen vatandaşlarımıza rahmet diliyor gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

Uysal: “iradeye dayanmayan bir grubun menfur darbe girişimini yaşadık"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da, millet iradesine ipotek koymak isteyen, hiçbir meşru iradeye dayanmayan bir grubun menfur darbe girişimini yaşadığını söyleyerek, “15 Temmuz’da bir millet, ‘İrademe sahip çıkıyorum’ diyerek, iktidarı ve muhalefetiyle, bu saldırgan ve işgalci guruba direndi. İnsanlarımız, ‘İrademize ipotek konulmasını, irademizin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz’ dedi. İnsanlarımız, cumhuriyeti, modern demokratik hayatı, çok partili yaşamı ve hukukun üstünlüğü ilkesini gelecek nesillere taşımakta kararlı olduğunu bir kez daha, canı pahasına, ortaya koydu” diye konuştu.

15 Temmuz’un şehitlerini ve gazilerini düşündüğünde büyük bir hüzün günü olduğunu vurgulayan Uysal, “Ama hukuksuz, kanunuz ve zorbaca devlet yönetimine el koymak isteyenlere karşı milletin ortaya koyduğu ferasetle de bir onur ve gurur günü, bir demokrasi günü olarak da değerlendirilebilir. Bir kez daha Türk milletinin böyle karanlığı yaşanmamasını temenni ediyor; demokrasimizin, hukukun üstünlüğünün, çok partili yaşamın ve millet iradesinin tahakkuk ettiği modern bir düzenin daha da gelişerek ülkemizde varlığını sürdürmesi gereğine olan inancın altını bir kez daha çiziyorum” dedi.

Tütüncü: “15 Temmuz’da millet vatan ekseninde birleşti ve devletine sahip çıktı”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, Devletimizi yıkmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup hainler tarafından Anadolu’daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı tarihinin en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. FETÖ’nün ordu içindeki vatan hainleri sokaklara çıktı, ülkenin Cumhurbaşkanı için suikastçiler gönderildi, Milletin Meclisi bombalandı, sivil insanların üzerine tanklar sürülerek şehit edildi ve sokaklarda insanlar kurşun yağmuruna tutuldu. Ellerindeki modern savaş araçları ile milletin üstüne giderek sindireceklerini, sokakları meydanları kuşatıp kısa sürede devletimizi yıkarak ülkeye el koyacaklarını zannettiler. Ama başaramadılar” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile milletin vatan ekseninde birleştiğini ve devletine sahip çıktığını hatırlatan Tütüncü, “Türkiye’nin her köşesinde milyonlar sokaklara çıkarak tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. İnançları, vatanı, bayrakları, özgürlükleri, gelecekleri için darbecilere meydan okudu. Ölüm kusan silahlara karşı saklanmadı, darbecilerin yakasına yapıştı, modern silahlarına karşı baş kaldırdı, dimdik durdu, göğsünü siper etti ve bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdi. Çanakkale ruhundan aldığı cesaret ve öz güvenle Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan ve vatan sevgisinden başka düşüncesi olmayan yüce milletimiz “ya istiklal ya ölüm” diyerek 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş savaşının destanını yazdı. Milletimizin millet olma bilincini, kararlılığını canı pahasına ortaya koyduğu bu yüce gün için o gece canlarını verenleri, kanlarını akıtanları, sakat ve yetim kalanları saygı ve hürmetle selamlıyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”