15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 2.yıldönümü

Alanya Belediye Bakanı Adem Murat Yücel, “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yücel, 15 Temmuz’un iki yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ terör örgütünün gerçekleştirmeye çalıştığı başarısız bir darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

Başkan Yücel, “15 Temmuz ülkemizin istikrarlı ilerleyişini hazmedemeyen dış mihrakların FETÖ terör örgütüyle birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı başarısız bir darbe girişimidir. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın çağrısıyla Türk Milleti’nin tek yürek halinde canı pahasına o gece yazdığı şanlı bir destandır. Helikopterlere, tanklara, ağır silahlara karşı dimdik duran 249 vatandaşımızı şehit verdiğimiz, darbe girişiminin geri püskürtüldüğü milli bir direniştir. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur’ sözünü hatırlatıyor, vatanımız, birlik ve beraberliğimiz için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımıza ve 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Halis Demir gibi demir yürekli demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.