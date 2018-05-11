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11 Mayıs 2018 11:29

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Futbol Turnuvası

Antalya Aksu Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının şampiyonu Kumköy Mahallesi oldu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Futbol Turnuvası

11 Mayıs 2018 11:29


Aksu Belediyesi ve Aksu Belediye Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının final maçında Kumköy ile Fatih Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. Oynanan ilk maçta Kemerağzı Hacıaliler Mahallesi’ni 3-2 yenerek ikinci oldu. Hacıaliler Mahallesi ise dördüncü oldu. Hacıaliler ve Kemerağzılı gençlere üçüncülük madalyaları verildi. Final maçında ise Kumköy ile Fatih Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. Kumköy Mahallesi karşılaşmayı 5-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Final maçını izlemek için Aksu’nun 35 mahallesinden bir çok izleyici geldi. Sahanın etrafını dolduran vatandaşlar pozisyonlarda bir oturup bir kalktılar. Maçı izleyenler arasında Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Başkan Yardımcısı Hakkı Coşkun, Aksu MHP İlçe Başkanı Kemal Kara, Ak Parti İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin, mahalle muhtarları ve Aksu’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının başkanları yer aldı.



Büyük bir sevinç coşkusu


Final maçında şampiyon olan Kumköy Mahallesinin gençleri maçın ilk 10 dakikasında buldukları iki müthiş golle adeta maçın sonucu belirlediler. Karşılıklıklı gollerin olduğu müsabakada daha baskın ve kontrollü oynayan Kumköy Mahallesi oldu. Bitiş düdüğü ile birlikte sahaya koşan mahalle halkını büyük bir sevinç coşkusu sardı. Sahanın etrafında kutlama yapan vatandaşlar futbolcuları omuzlarına alarak tur attı.


Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin turnuva ile ilgili yaptığı konuşmada; “ Aksuluların birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvamızda şampiyonluk ipini göğüsleyen Kumköy takımımız ve diğer takımlarımızı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Şampiyon Kumköy’ün gençlerine kupasını ise Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin verdi. Kupanın ardından bir araya gelen gençler Aksu Olay Gazetesine özel fotoğraf kareleri verdi.




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