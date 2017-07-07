15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

72 ilden bin 600 erkek, 400’ü kız olmak üzere 2 bin 400 sporcunun katıldığı şampiyona 6-Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

Antalya Spor Salonu’nda yapılan açılış seremonisine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 15 Temmuz Şehitleri’nin aileleri, Tekvando Dünya Şampiyonları Nur Tatar ve Zeliha Ağrıs, dünya ikincisi Hatice Kübra İlgün ve çok sayıda sporcu katıldı. Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. İstiklal Marşı’nın okunması esnasında bazı sporcular duygulanıp ağladı.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin turnuvanın açılış konuşmasını yaparken, 15 Temmuz’da yapılan kalkışmayı ve darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti. Şahin konuşmasında, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları da kutladı.

Karaloğlu: “Gençliği iyi yetiştirmeliyiz”

Ardından kürsüye çıkan Antalya Valisi Münir Karaloğlu gençliğin önemine değindi. Karaloğlu, “Gençliği iyi yetiştirmeliyiz. Onları ruhen ve bedenen kötü alışkanlardan uzak tutmalıyız. Gençliği milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirebilirsek, ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği o kadar garanti altındadır demektir” dedi.

“15 Temmuz’u ve 15 Temmuz kahramanlarını unutmayacağız ve unutturmayacağız”

Gençliğin ruhen, bedenen ve fikren, 15 Temmuz kahramanları gibi yetiştirmenin gerektiğini ifade eden Vali Karaloğlu, “Hainler bir daha teşebbüs ederlerse ki inşallah bir daha edemeyecekler, yine bu milletin evlatları bu hainlere gününü gösterecektir. 15 Temmuz’u ve 15 Temmuz kahramanlarını unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yalnız bir şey daha yapacağız. Bu ülkeye ihanet eden, bu ülkeye hainlik yapanları da asla unutmayacağız. Eğer o hainlerin hainliğini unutursak, emin olun o hainler yine bir yerlerden bilet alıp, yine karşımıza çıkar, yine bu milletin geleceğine kast etmeye kalkarlar. Onun için hem şehitlerimizi unutmayacağız, hem de hainlerin hainliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman uyanık ve dimdik olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitleri’nin ailelerine şampiyon sporcular Nur Tatar, Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün tarafından plaket verildi. Aileler de evlatlarının bu vatan için şehit düştüğünü belirterek, şampiyonada yarışan sporculara başarılar dileklerini iletti.