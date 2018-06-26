15 Temmuz eserleri jüri önünde

Kepez Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’na, 355 eser başvurdu. Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyonellerin katıldığı yarışmanın eserleri 27 Haziran Çarşamba günü jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yaşanan olaylar ve yansımalarının konu edildiği yarışmanın dereceye giren eserleri 30 Haziran Cumartesi günü kamuoyuna duyurulacak. Dereceye giren eserler, Dokuma’daki Modern Sanatlar Galerisi’nde düzenlenecek ödül töreninin ardından, sergilenerek, Antalyalıların beğenisine sunulacak.

Yarışmanın jürisi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aydın Zor, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sağ, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Bşk. Dr.Öğr.Üyesi Özcan Özkarakoç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğr. Elemanı Arş. Gör.Dr. Ferit Yazıcı, Kepez Belediyesi Kültür Müdürü Erdal Çelik, TÜGVA Antalya İl Başkanı Levent Ortak ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Necati Berdibek gibi önemli isimler jüri üyeliği yapacak.