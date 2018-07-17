15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen ’15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Kepez Belediyesi’nin katkıları ile 15 Temmuz’u unutturmamak adına ulusal çapta ikincisi düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’ ödül töreni, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Ortak: “Antalya’ya çok ciddi değerler katacak”

Jüri üyesi TÜGVA Antalya İl Başkanı Levent Ortak, gençlerin manevi dünyalarının gelişmeleri için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. Ortak, “Gençlerimize 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları hep anlatmaya çalıştık. Gençlerimiz bunları yaşamadı. Ancak, 15 Temmuz’u yaşadı. Millet olarak karşı durduk. Başkanımızla 2 yıl önce yaptığımız sohbet sonucu bu yarışma ortaya çıktı. Yarışmanın Antalya’ya çok ciddi değer katacağını düşünüyoruz” dedi. Yaşanan hain darbe girişimine karşı vatandaşlarımızın göğsünü siper ederek geçit vermediğini hatırlatan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak da, bu gecenin unutulmaması için düzenlenen yarışmaya destek verdiklerini söyledi.

Tütüncü: “15 Temmuz en büyük ihanettir”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise 15 Temmuz 2016’da 2 bin yıllık Türk tarihin en büyük ihanetinin yaşandığının altını çizdi. Asker üniformalı teröristlerin, birçok savaşta düşmanın yapmadığı TBMM binasını bombaladığını hatırlatan ve yapılmak istenenin bir işgal faaliyeti olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu girişim neticeye ulaşsaydı, belki ülkemizde farklı bayraklar göndere çekilecekti. Ülkemiz birkaç bölgeye bölünecekti. Güzelim şehirlerimiz bombalanacaktı. İç savaşın yaşanmadığı yıllarda Suriye’nin şehirlerini gezmiş bir kardeşinizim. Orada o kadar güzel bir refah vardı ki, iç savaş çıkınca perişan bir durum ortaya çıktı. Başka iç savaş çıkan memleketlere bakınca aynı görüntüleri görüyoruz. 15 Temmuz kalkışması, milletimizin gördüğü en büyük ihanettir” diye konuştu.

Toplam ödül 70 bin liraydı

Yarışmaya katılan çalışmaların Modern Sanatlar Galerisi’nde sergilenmesiyle kalıcı olmalarını istediklerini belirten Tütüncü, “Türkiye’nin her tarafından binlerce kimseyi 15 Temmuz üzerine düşündürebilmek ve bu düşünceleri sanat eseri olarak neticelendirebilmek büyük başarı. Bu eserleri de kalıcı bir sergi olarak sunmak, güzel bir envanter oldu. Edirneli, Hakkarili, Trabzonlu kardeşimiz 15 Temmuz’u nasıl algılamış, bu mozaiği görüyoruz. Sanatın gücüyle bu ihanetin bir vesikasını tutabilmek, hafızasını oluşturabilmek istedik. Bu yıl toplam ödül 70 bin liraydı. Gelecek yıl ödül miktarını artırarak, daha nitelikli eserler sunulmasını ve katılımcının artmasını bekliyoruz.”

Modern Sanatlar Galerisinde sergileniyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından jüri üyelerine anı plaketi ve dereceye giren yarışmacılara da ödüllerini verdi. 15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’nın eserleri geçtiğimiz gün açılışı yapılan DokumaPark’taki Modern Sanatlar Galerisi’nde sergileniyor.