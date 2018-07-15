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15 Temmuz 2018 15:34

15 Temmuz şehidi hukuk fakültesi öğrencisi Ağaroğlu, mezarı başında anıldı

15 Temmuz FETÖ/PDY’nin hain darbe girişimi esnasında darbecilere karşı koymak için gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli’ye bağlı Yazır Mahallesi’nde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidi hukuk fakültesi öğrencisi Ağaroğlu, mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2018 15:34

Kur’an tilaveti ve duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde konuşan şehidin babası Osman Ağaroğlu, “50 tane daha çocuğum olsa gözümü kırpmadan o alana gönderirim” dedi.


Yazır Mahallesi mezarlığında düzenlenen anma etkinliğine Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Öznaynak, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanvekili Hüseyin Torun, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Diner, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman, İl Müftüsü Osman Artan, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, birim müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Şehitler için Kur’an okunmasının ardından 15 Temmuz demokrasi şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun mezarına bürokratlar ve şehit aileleri karanfil bırakarak dualar okudu. Şehit babası Osman Ağaroğlu, “Küresel büyük şeytanların yerli işbirlikçileriyle darbe teşebbüsüne girişildi, çünkü kale içten fethedilirdi. Bizler de şuurlu Müslümanlar olarak vatanımıza, milletimize göz diken dahili ve harici düşmanlara fırsat vermemek için canımızla, malımızla savaşmak, mücadele etmek zorundayız. Bazıları hadi başkalarının çocukları görevliydi, amirdi, memurdu, askerdi, polisti, sen niye çocuğunu oraya gönderdin diye serzenişte bulunabiliyorlar bilinçli veya bilinçsizce. 50 tane de çocuğum olsa o günkü o şartlarda vatan millet davası için mukaddesat için ırz ve namusumuzu çiğnetmemesi için tamamına orada o yerde yer alacaksınız derdim. Bu günde olsa yine gönderirdim. İnşallah gemi battığı yerden çıkarılır misali bu memleket yeniden buradan dirilecek, 600 sene Osmanlı dünyaya hakim olmuştu, Akdeniz’i Osmanlı gölü haline getirmişti, Bütün dünya Müslümanlar, bizler şu an onu bekliyorlar. O gece de bugün de o gece için dua ediyorlar. İnşallah tarihteki şan ve şerefimize tekrar döneceğiz” dedi.




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