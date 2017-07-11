15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu mezarı başında anıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun mezarını ziyaret etti.

Mezarlıkta vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Karaloğlu, şehit babası Osman Ağaroğlu ve şehit annesi Zehra Ağaoğlu ile birlikte dua ederek, şehit mezarına karanfil bıraktı. Okunan Kuran-ı Kerim sonrası dua eden Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi okul inşaatını inceledi. Vali Karaloğlu, Yasin Naci Ağaroğlu’nun baba evini ziyaret ettikten sonra Çayırlı Camii’ne geçerek öğle namazı öncesi tüm şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife katıldı.

Korkuteli’deki programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hasan Gökce, Korkuteli Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.