15 Temmuz Şehitleri Anısına Düzenlenen Kick Boks Şampiyonası Başladı

8 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere Korkuteli Belediyesi tarafından kupaları törenle teslim edilecek.

Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda açılış töreninde konuşan Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı, “Yaklaşık 400 kişi burada güzel bir müsabaka için yer alacak. İnşallah çok güzel bir müsabaka gerçekleşecek. Korkuteli’nde bu heyecanları bundan sonrada inşallah çok fazla yaşayacağız. Şu an burada 8 ilden 400 sporcu var. Bu insanlar burada yiyecekler, içecekler ve kalacaklar. Hem ilçeyi tanıyacaklar hem de ilçeye katkı sağlamış olacaklar.” diye konuştu.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick- Boks Şampiyonasına yoğun bir katılım olduğunu belirterek " Türkiye Kick- Boks Federasyon Başkanı ve Wako Avrupa Asbaşkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ile yapılan görüşmeler sonucu böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya karar verdik” dedi.