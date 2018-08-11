Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 16:22

15 Temmuz Şehitleri Anısına Düzenlenen Kick Boks Şampiyonası Başladı

Korkuteli Belediye tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri arası Kick-Boks Turnuvası Recep Gürbüz Kapalı spor salonun da başladı.

15 Temmuz Şehitleri Anısına Düzenlenen Kick Boks Şampiyonası Başladı

11 Ağustos 2018 16:22

8 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere Korkuteli Belediyesi tarafından kupaları törenle teslim edilecek.


Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda açılış töreninde konuşan Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı, “Yaklaşık 400 kişi burada güzel bir müsabaka için yer alacak. İnşallah çok güzel bir müsabaka gerçekleşecek. Korkuteli’nde bu heyecanları bundan sonrada inşallah çok fazla yaşayacağız. Şu an burada 8 ilden 400 sporcu var. Bu insanlar burada yiyecekler, içecekler ve kalacaklar. Hem ilçeyi tanıyacaklar hem de ilçeye katkı sağlamış olacaklar.” diye konuştu.


Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick- Boks Şampiyonasına yoğun bir katılım olduğunu belirterek " Türkiye Kick- Boks Federasyon Başkanı ve Wako Avrupa Asbaşkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kick-Boks Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mustafa Yapıcı ile yapılan görüşmeler sonucu böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya karar verdik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç