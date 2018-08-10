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10 Ağustos 2018 11:44

15 Temmuz şehitleri anısına Kickboks turnuvası

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde 15 Temmuz Şehitleri anısına Kickboks Şampiyonası düzenlenecek.

15 Temmuz şehitleri anısına Kickboks turnuvası

10 Ağustos 2018 11:44


Korkuteli Belediyesi tarafından 11-12 Ağustos tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitleri anısına Kickboks Şampiyonası düzenlenecek. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, final maçlarının Şehitler anıtında ve açık alanda yapılacağını söyledi. Türkiye Kickboks Federasyon Başkanı ve Wako Avrupa As Başkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kickboks Federasyonu Antalya İl temsilcisi Mustafa Yapıcı ile yapılan görüşmeler sonucu böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirten İrban, “ Yapılan görüşmeler sonucu 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Şampiyonası düzenlemeye karar verdik. Elemeler 11 Ağustos 2018 tarihinde Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Final maçları ise bir ilke imza atılarak 12 Ağustos 2018 akşamı şehitler anıtında ve açık alanda yapılacak. Şimdiden tüm sporseverleri Kickboks şölenine davet ediyoruz. İnşallah yıllarca övgüyle bahsedilecek bir şampiyona gerçekleştireceğiz” dedi.


Korkuteli Belediyspor Kick Boks Takım Antrenörü Şükrü Haksız da şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yüzlerce sporcunun katılacağını kaydetti. (AD)




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