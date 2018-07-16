15 Temmuz’da tiyatro, mehteran gösterisi büyük beğeni topladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent dahilinde düzenlenen her etkinlikte de yer almanın gururunu yaşıyor. Kültür ve sanata verdiği önemi tiyatrosu, konserleri, festivalleri ile gösteren Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde de yer aldı. Etkinlikler kapsamında “Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisi açarak anlamlı bir törenle gerçekleştirildi. Sahil Antalya Yaşam Parkı 25 No’lu plajda açılan sergi şehit ve gazilere adandı. Sergi bir süre daha açık kalacak. Serginin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Konyaaltı varyanttaki seyir terasında bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı öncülüğünde gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen yürüyüşte mehteran takımı yüreklere dokundu.

Gönüllere dokundu

Etkinlikler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (AŞT) gösterisi de etkinliklere damga vurdu. 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların ve emniyet güçlerinin aileleri tarafından şehitlerine yazılan mektuplar sahne gösterisiyle sunuldu. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür Süpervizörlüğünde, Özer Tunca’nın danışmanlığını yaptığı, Hasibe Aygül Özgür’ün hazırladığı, İhsan Klavuz’un müzikleri ile AŞT oyuncularının sahnelediği, ‘Gönül Mektupları’ isimli tiyatral dramatik gösteri büyük beğeni aldı.

“Geliştireceğiz”

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 15 Temmuz anısına gerçekleştirilen gösterinin sanatsal anlamda büyük bir eksikliğin giderilmesine vesile olduğunu belirterek, gelecek sene için daha da geliştirerek tüm Türkiye’ye örnek olacak bir tiyatral dramatik gösteri hazırlayacaklarını söyledi. Hazırlanacak gösteriyi AŞT sahnelerinde de sahneleyeceklerini anlatan Özgür, ‘Çanakkale ruhunu, İstiklal mücadelesini, 15 Temmuz destanı ile bütünleştirdik. Şehit yakınlarının mektupları adeta gönüllere dokundu. Allah bir daha yaşatmasın. Biz olan gerçekleri, dramatize ettik. Başkanımız Menderes Türel’in izni ile gerçekleştirdik. Bir anlam katabildiysek çok mutluyuz” dedi.