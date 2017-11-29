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29 Kasım 2017 15:52

17 yaşındaki Burak Can’ın organları 7 kişiye umut oldu

Antalya’da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Burak Can Keskin’in ailesi tarafından bağışlanan organları 7 kişiye umut oldu.

17 yaşındaki Burak Can’ın organları 7 kişiye umut oldu

29 Kasım 2017 15:52


Kepez ilçesi Hal kavşağında 4 gün önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Burak Can Keskin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.


Burak Can’ın kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 52 yaşındaki Engin Hazır’a, akciğeri Marmara Üniversitesi Hastanesindeki 21 yaşındaki Barış Kırdan’a ve karaciğeri 42 yaşındaki Hüseyin Öztürk’e nakledildi. Böbrekler ve korneaların da belirlenecek hastalara nakledileceği belirtildi.



"Tüm toplumun bu konuda duyarlı olmasını diliyoruz"


Baba Muzaffer Keskin, din görevlilerine danıştıktan sonra evladının organlarını bağışlama kararı aldığını kaydetti. Organ bağışlamanın büyük bir sevap olduğunu öğrendiğini dile getiren acılı baba Keskin, "İç organlarının tamamını bağışladık. Hatta kol, bacak ve yüzünün de nakledilebileceği söylendi ama kabul edemedim. Bağışladığımız organlar hastalarımıza umut olur" diye konuştu.


Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal, organ bağışında bulunan duyarlı aileye teşekkür etti.


Keskin ailesinin verdiği kararla 7 kişiye umut olduğunu dile getiren Bilal, "Aileye ve tüm sevenlerine hastalarımız ve toplum adına çok teşekkür ediyoruz. Tüm toplumun bu konuda duyarlı olmasını diliyoruz. Çünkü binlerce hastamız umut içinde organ bekliyor. Zaten kaybedilmiş olan can ve toprağa vereceğimiz organlarla geride yeni hayatlar bırakılması insanlık adına büyük bir sorumluluktur" dedi.


Burak Can Keskin’in cenazesi Aksu Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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