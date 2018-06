18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali başlıyor

kez düzenleyeceği, sanat ve eğlenceyle dolu geçecek Turizm ve Sanat Festivali 25 Haziran’da başlıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek “Selçuklu” temalı 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin tanıtımını tarihi Tersane’de gerçekleştirdi. 3 gün sürecek olan 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde sevilen sanatçılar Ebru Gündeş, Mustafa Ceceli ve Emel Sayın ücretsiz konserleriyle vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca her gün açılacak stantlar ve sergilerle Selçuklu döneminin sanat ve kültürel yapısı ziyaretçilere aktarılacak.

Yücel: “Bu yılki festival temamız Selçuklu dönemi”

Festival ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tüm birimlerimizle festivalimize hazırız. Bu yıl gerçekten çok güzel, çok iyi, çıtası çok yüksek bir festivalle halkımızın karşısında olacağız. Bildiğiniz gibi her yıl festivalimizin özel bir teması var. Bu yılki, festivalimizin teması ise Selçuklu dönemi” dedi.

Yıl boyu şehirde birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Bizim Sevdamız Alanya. Her zaman her yerde söylediğim gibi Alanya dünyanın en güzel şehrinden biri. Turizm cenneti, birlik ve beraberliğin, güvenin ve huzurun şehri olan Alanyamızı tanıtmak için hem yurt dışında ve hem de yurt içinde birçok çalışma yapıyoruz. Belediyemizin düzenlediği birçok etkinlik ve festivalin ana gayesi de bu nadide kentin adını tüm dünyaya duyurmaktır. 25-27 Haziran’da gerçekleştireceğimiz 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde de Alanya’yı her yerde şahlandıracağız.”

“Festivalimize 7 farklı şehirden 110 kişilik heyet katılacak”

Festivalin uluslararası bir boyuta sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kardeş şehirlerden çok sayıda katılım olacağını söyledi. Yücel, “Biliyorsunuz festivalimiz uluslararası bir festival. Bu yıl yurt dışından çok fazla katılım var. 7 Kardeş şehrimizden 110 kişilik bir heyeti festivalimiz boyunca Alanyamızda ağırlayacağız. Ayrıca Baltık Ülkelerinin 100. Yıl kutlamaları da festivalimiz kapsamında şehrimizde yapılacak.”

“Dolu dolu geçecek festivalimize tüm vatandaşlarımız davetlidir”

Adem Murat Yücel, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ile sürecek 18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’ne bütün vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, “3 gün boyunca sürecek festivalimizde Selçuklu kültürünü anlatan çok özel sergiler, halk konserleri ve birbirinden güzel stantlarımızla halkımızla bir araya geleceğiz. Çıtasını her yıl yükselttiğimiz festivalimiz 25 Haziran Pazartesi günü 17.30’da Yörük Göçü ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ülkemizin en önemli sanatçılarını ağırlayacağımız, sergilerimizle, etkinliklerimizle Selçuklu dönemini anlatacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı, Alanya halkını, şehrimizde bulunan misafirlerimizi davet ediyorum” dedi.