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13 Ağustos 2018 12:24

18. Çimi Yaylası Şenlikleri

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde 18.

18. Çimi Yaylası Şenlikleri

13 Ağustos 2018 12:24

Çimi Yaylası Şenlikleri düzenlendi.


Çimi Yaylası Arıcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Akseki’nin bin 860 rakımlı Çimi Yaylasında 18. Çimi Yaylası Şenlikleri düzenlendi. Şenlik kapsamında düzenlenen ağalık yarışını ise 4 bin 100 lira ile Hüseyin Kaya kazandı. Daha sonra, mevlit okundu, yöresel yemekler ikram edildi, tulukta yayık ayrın yapıldı.


Şenliklere katılan Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Şenliğin yöre halkının bir araya gelmesine de vesile olduğunu söyledi. Şenliklerin, yayla turizmi açısından önemli olduğunu dile getiren Uysal, Orta Asya’dan günümüze ulaşan, Türk gelenek ve göreneklerinin dağlardaki yankısı olduğunu ifade etti.



“Çimi balı ve Çimi peyniri için eylem planı hazırlayacağız”


Çimi yaylasının turizme kazandırılması için muhtarlar ve dernek başkanları ile bir araya geldiklerini anlatan Uysal, "atalarımızdan kalan Çimi balı ve Çimi peyniri için bir eylem planı hazırlamaya karar verdik. Bu eylem planını hayata geçirmeye çalışacağız. Buralar o kadar güzel ve bol çeşit endemik bitki ve çiçekleri var ki, balın özünü veren bu çiçeklerdir. Bunları hayata geçirmemiz lazım. Buraları bu atalarımızdan kalan örf ve ananelerimizi devam ettirmek, bal ve peynir üretimini de hayata geçirmek durumundayız. İnşallah bundan sonraki senelerde bu eylem planımızı hayata geçirerek marka olan peynir ve balımızın ismini daha da ileriye taşıyacağız" dedi.


Çimi Yaylası Arıcılar Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Arıcı, atalarının 600 yıldır Çimi’de yaylaya çıktığını, düzenledikleri bu şenlikle insanları kaynaştırmayı hedeflediklerini belirtti.




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