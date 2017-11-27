18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde Luz Casal rüzgarı

kez düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, İspanyol Diva Luz Casal’ı ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde İspanyol Diva Luz Casal, Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Yaptığı Türkçe konuşmalarla izleyicilerin büyük sempatisini kazanan Casal, zaman zaman izleyiciyle beraber seslendirdiği İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca şarkılar ve büyüleyici sesiyle herkesi mest etti.

Konser süresince üç kez kıyafet değiştirerek şıklığıyla da göz dolduran sanatçı, şarkı aralarında yaptığı Türkçe konuşmalarla izleyicilerin büyük sempatisini kazandı. İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca şarkıları izleyicilerle beraber seslendiren Casal, dakikalarca ayakta alkışlandığı konser sonunda sahneye üç kez geri döndü.

Hem kendi ülkesinde hem de dünyanın farklı yerlerinde ses getirecek projelere imza atan Casal, Pedro Almodovar’ın unutulmaz filmi ‘Yüksek Topuklar’ için kaydettiği Augustin Lara klasigi ‘Piensa En Mi (Beni Dusun)’ şarkısıyla Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Müziğin kalbi Antalya’da atıyor

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin bundan sonraki programında, 29 Kasım’da 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Güher&Süher Pekinel, 1-2 Aralık’ta sahnede

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurtiçinden gerek yurtdışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak.

Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası, olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzakdoğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecekler.