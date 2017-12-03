18. Uluslararası Antalya Piyano Festivaline muhteşem final

kez düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin kapanış konseri, dün akşam klasik müziğin efsane isimlerini bir araya getirdi. Dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yönetimindeki konserde, Akdeniz Filarmoni Orkestrası uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik etti. Dünyaca ünlü piyanistler, festivalin kapanış konserinde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar.

Yıldızlar geçidi yaşandı

Festivalde bu yıl dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy’un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel, gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü müzisyenler yer aldı. Aynı zamanda müzik dünyasının önde gelen şef ve solistlerinden Serdar Yalçın, Dağhan Doğu, Murat Göktaş, Gökhan Aybulus ve Cem Babacan gibi isimler de konserleri izledi. Festivalin sanat yönetmenliği görevini bu yıl da Orkestra Şefi Gürer Aykal üstlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin son konseri, klasik müziğin usta isimlerini bir araya getirdi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin 2 Aralık Cumartesi akşamki kapanış konseri, dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’le birlikte dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel’i ağırladı.

Antalyalı müzikseverler tarafından büyük ilgi gören konserde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik etti. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzakdoğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya geldiler. Alanında dünyaca ünlü ve duayen pek çok ismi ağırlayan festivalin, kapanış konserinde izleyici karşına çıkan dünyaca ünlü piyanistler, konserin sonunda seyircinin büyük alkışı ve sevgi gösterileri eşliğinde sahneye geri döndüler ve konser bitiminde ise kendileriyle tanışmak isteyen Antalyalı müzikseverlerle bir araya geldiler. Festival boyunca müzisyenleri yalnız bırakmayan ve kapanış konserinde de yanlarında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, müzisyenlere çiçek ve plaket verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, her yıl sanatseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen festival; bir kez daha klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturdu. Tüm konserleri binlerce kişinin izlediği 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşen tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen, Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıktı.