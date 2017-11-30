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30 Kasım 2017 15:06

18. Uluslararası Piyano Festivalinde sahne genç müzisyenlerde

18.

18. Uluslararası Piyano Festivalinde sahne genç müzisyenlerde

30 Kasım 2017 15:06

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Türkiye’nin en genç müzisyenlerinden kurulu orkestralarından birini ağırladı. Yaşları 6 ile 18 arasında değişen 78 kişilik ‘Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’, Antalyalılara unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve ülkenin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, bu kez geleceğin müzisyenleri sahne aldı. Festival kapsamında 29 Kasım Çarşamba akşamı; Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası müzikseverlerle buluştu.


Yaşları 6 ile 18 arasında değişen 78 keman öğrencisi müzisyen, yetenekleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, konser sonunda performanslarıyla büyük alkış aldı. Ünlü bestecilerin en güzel eserlerini büyük bir ustalıkla seslendiren çocuk ve genç müzisyenler, Antalyalı müzikseverlerden tam not almayı başardı.



Güher-Süher Pekinel 1-2 Aralık’ta sahnede


Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak.


Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzak Doğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecek.




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