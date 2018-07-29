Yaz Şenlikleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve pop müziğin sevilen isimlerinden Funda Arar konser verdi.

1800 metre rakımda hava sıcaklığının 15 derece olduğu Feslikan Yaylası’nda bu yıl 21.’si gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Yaz Şenlikleri, Sümer Ezgü ve Funda Arar’ın konserleriyle başladı. Oğlu Gökhan Böcek’le birlikte şenliklere katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzlerce vatandaşın sevgi gösterileriyle karşılandı. Konsere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce Antalyalı katıldı.

İlk olarak sahneye çıkan Sümer Ezgü, Burdur ve Antalya yöresine ait türküleriyle hayranlarını mest etti. Birbirinden hareketli şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Ezgü, seyircilerini de konserine dahil etti. Sanatçının davul şovu ise izleyenlerden büyük alkış aldı. İki saate yakın sahnede kalan Sümer Ezgü, “Havasıyla, suyuyla muhteşem bir güzelliğe sahip Feslikan’a beni davet eden Başkan Böcek’e teşekkür ederim” dedi. Başkan Böcek ve CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Sümer Ezgü’ye çiçek ve plaket takdim etti.

Pop müzik sanatçısı Funda Arar da slov ve hareketleri şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.

"Sosyal projelerimiz ön planda"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliklerin açılış konuşmasında birbirinden değerli iki sanatçıyı Feslikan’da hayranlarıyla buluşturduklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya’da birçok ilke imza attıklarını dile getiren Muhittin Böcek, bu ilklerden sadece biri olan Yaşlılar Kreşi Projesi’yle ödül aldıklarını hatırlattı. Başkan Böcek, “Konyaaltı Belediyesi olarak çocuklarımıza kreş, üniversiteli gençlerimize öğrenci yurdu, emekli vatandaşlar için emekli kahvesi, yardıma muhtaç kimseler için sosyal hizmet merkezi, meslek edinmek isteyen vatandaşlarımıza sanat eğitim merkezi açtık. Bu tesisler ile toplumun her kesiminden vatandaşımıza dokunuyor, onların talepleri ölçüsünde hizmeti yerinde sunuyoruz. Bu yıl 21.’sini düzenlediğimiz Feslikan Yaz Şenliklerimizde bu projelerimizin sosyal boyutunu oluşturmakta. Bugün etkinliklerimizin ilk gününde iki çok değerli sanatçıyı ağırladık. Sanatçılarımızın muhteşem konserleriyle binlerce hemşehrimiz bu serin havada gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler” diye konuştu.

Feslikan Yaz Şenlikleri’nin ilk günü İzmir Marşı eşliğinde atılan hava fişek gösterisi ile son buldu.