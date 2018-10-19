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19 Ekim Muhtar Günü

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 19 Ekim Muhtar Günü törenle kutlandı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 19 Ekim Muhtar Günü törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyık, Muhtarlar Deneği Başkanı Tahsin Yılmaz ve mahalle muhtarları katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Manavgat Muhtarlar Deneği Başkanı Tahsin Yılmaz, “Bugün muhtarlar günümüzün 3.sünü kutlamak için burada bulunuyoruz. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeyen muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler” dedi.


Öğleden sonra ise Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından Manavgat'ta görev yapan muhtarlara yemek verilecek.

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