Antalya'nın Akseki ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Akseki Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Kemal Erol, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ve muhtarların katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, muhtarların gününü kutladı. Muhtarlar adına konuşan Cevizli Mahalle muhtarı Harun Çınar da vatandaşın sesini duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Muhtarların bulundukları mahallede devletin kurumlarını temsil etmekle ve halkın devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Çınar, "Mahalle muhtarları olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma uğraşında olurken, halkımızın sesini duyurmak için sorunlarımızı en üst mevkide bulunan ilçemizin yöneticilerine iletmek ve daha güzel bir kent yaratılması konusunda çözüm üretilmesi bizi mutlu ediyor. Bizlere her zaman mahallelerimize hizmet etmekte yardımcı olan Kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Törenden sonra Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal tarafından Marla Mutfağında katılımcılara kahvaltı ikramında bulunuldu. Muhtarlara ise Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal tarafından tek tek plaket verildi.