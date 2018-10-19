Antalya'nın Korkuteli ilçeasi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Korkuteli Şehitler Meydanında gerçekleşen Muhtarlar günü kutlama törenine Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Jandarma Teğmen Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Selen, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Atatürk Anıtına Muhtarlar Derneği Çelengi sunuldu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, “Öncelikle bugünü bizlere layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Kent yaşamında halka en yakın birim olarak kent hizmetlerinin daha etkin ve verimli üretilmesi açısından muhtarlık büyük önem taşımaktadır. Mahallenin güvenilir kişisi olmakla birlikte kurumlarımız arasında anahtar rolü üstlenmekteyiz. Bu görevler halka hizmet makamıdır. Bu görevlerin hakkını verebilmek çok büyük sorumluluk bilinci ister. Mahallemizin, şehrimizin ve dolaysıyla ülkemizin huzur ve sükunu bizlerin göstereceği duyarlılık ve görev bilinciyle sağlanacaktır. Muhtarlar olarak bu görevi bilinciyle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.