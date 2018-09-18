Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehit ve gazileri çok olan bir millet olduklarını, bin yıldır üzerinde yaşadıkları bu toprakların şehit ve gazilerin destansı kahramanlıklarıyla yurt kılındığını söyledi. Şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirten Vali Karaloğlu, "Vatanımız ve bayrağımız için canını seve seve feda eden, tüm Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Her yıl 19 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal' Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Gazi' unvanın verilişin yıl dönümünde, yurdumuzun dört bir tarafında düzenlenen törenlerle gazilerimizi yâd ediyoruz. Kahraman Gazilerimize şükranlarımızı ileterek vefamızı gösteriyoruz. Gazilerimizin büyük bir cesaret örneği göstererek nail oldukları bu şerefi, milletçe, büyük bir coşku ile paylaşıyoruz" dedi.

Karaloğlu, "Şehit ve gazilerimize ne kadar minnet etsek azdır. 1071'den günümüze, yaklaşık bin yıldır nefes aldığımız bu topraklar bizlere, hiç şüphesiz onların emanetidir. Atalarımız bu emanete sahip çıkmak için defalarca kez canlarını ortaya koymuştur. Malazgirt'te Miryokefalon'da, Çanakkale'de Sakarya'da 15 Temmuz'da. Bu cennet vatanımızı yurt tutmak için canlarıyla, kanlarıyla büyük bedeller ödemiştir. Bu yüzden bugün bizler bu emanete yine canımızla kanımızla sahip çıkmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz de sonsuza kadar başımızın tacıdır. Bunun bilinciyle bileklerimizi, yüreklerimizi ve zihinlerimizi aziz vatanımız ve şanlı bayrağımız için birleştirerek onların bize bıraktığı bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Emniyet Müdürü Ulucan'ın 'Gaziler Günü' mesajı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da, "Vatanın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve ebedi varlığını korumak, milletin birlik, beraberlik, barış ve huzuru için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, canları pahasına mücadele verip, o yüce makama ulaşan şehitlerimiz ve gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan birer abideleridir. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerdir. Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, vefat etmiş olanların emanetlerine sahip çıkmak, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan ve vatan olarak kalması yolunda da canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, hayatta olan gazilerimize, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum."