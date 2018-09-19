19 Eylül Gaziler Günü Antalya'nın Akseki ve Korkuteli İlçesi'nde törenlerle kutlandı.

Akseki'de Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erboğa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Akseki Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Budak, tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Budak, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşallik ve Gazilik" unvanı verildiğini ifade ederek, bu anlamlı tarihi günün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Törende Akseki Anadolu Lisesi öğrencisi Kübra Özkan tarafından "Gazi Mustafa Kemal" adlı şiir okundu.

Törenin ardından Kaymakam Nasır ve Başkan Uysal, gazileri tebrik etti.

Korkuteli'nde Gaziler Günü Kutlandı

19 Eylül Gaziler günü Tüm yurtta olduğu gibi Korkuteli'nde de törenlerle kutlandı. İlk olarak Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Korkuteli Kaymakam vekili Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Askerlik Şubesi Başkan vekili Personel Asteğmen Cem Akyıldız, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli'nde bulunan gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çoban yaptı. Çoban, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegane dayanağıdır ve bu asla unutulmamalıdır. Vefanın, sadakatin, millet ve vatan sevgisinin temsilcileri olan gazilerimizin haklarını ödemek asla mümkün değildir. Bu itibarla Türk Milletinin bağımsız ve birlikte yaşaması için gösterilen üstün mücadeleyi sulandırarak, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını incitmeye çalışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi olmayacaktır, olmamalıdır. Bizim için vatan savunmasında şehit yada gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi.