19 Mayıs coşkusu Düden’de ses buldu

Büyükşehir Belediyesi Şirketi ANSET’e bağlı Düden Şelalesi’nde, ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu tarafından organize edilen konser ilgi çekti. Büyükşehir Belediyesi Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı ABBO, müzikleriyle Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna coşku kattı. Müzik notalarının su sesiyle bütünleştiği karıştığı konser büyük beğeni topladı. Türk ve Dünya müziğinin önemli eserlerini yorumlayan ABBO, bir saat boyunca Düden Şelalesi’nin muhteşem atmosferinde ziyaretçilere müzik keyfi yaşattı. Şelaleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bandonun çaldığı birbirinden güzel şarkılarla 19 Mayıs coşkusu yaşattı.