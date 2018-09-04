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04 Eylül 2018 15:24

19 Mayıs ile Tınaztepe Caddesi arası 5 gün trafiğe kapanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Caddesi ile Tınaztepe Caddesi arasında gerçekleştireceği asfalt ve yol yenileme çalışması sebebiyle 5 Eylül Çarşamba gününden itibaren cadde 9 Eylül’e kadar trafiğe kapatılacak.

19 Mayıs ile Tınaztepe Caddesi arası 5 gün trafiğe kapanıyor

04 Eylül 2018 15:24


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muratpaşa İlçe sınırları içerisinde bulunan 19 Mayıs Caddesinin Tınaztepe Caddesi ile 1289 Sokak arasında kalan kısmında asfalt ve yol yenileme çalışmaları gerçekleştirecek. 05 Eylül - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle söz konusu yol trafiğe kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından uygulama aşamalarında vatandaşların yönlendirme levhalarını ve alternatif güzergâhı dikkate almaları gerektiğini belirtti.




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