19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

Uluslararası Antalya Piyano Festivali Kamuran Gündemir anısına yapılan Kenan Tatlıcı piyano resitali ile devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğinde, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal’ın Sanat Yönetmenliği’ni üstlendiği festivalin beşinci gününde, “Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali” kapsamında Kenan Tatlıcı sahne aldı. Antalya Kültür Merkezi, Perge Salonu’nda gerçekleştirilen Kenan Tatlıcı Piyano Resitali büyük ilgi gördü. Uluslararası konser salonlarında verdiği resitallerle adından söz ettiren Kenan Tatlıcı, seslendirdiği eserlerin notalara dönüşme öykülerini anlatarak, seyircilerini büyülü bir müzik yolculuğuna çıkarttı. Tatlıcı, piyanodaki etkileyici performansının yanı sıra anlattığı mistik öykülerle seyircilerini kendisine hayran bıraktı. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı; dünyanın farklı yerlerinde bestelenen eserlerin, etkileyici hikayeleri ile de klasik müzik tarihine adeta ışık tuttu.

Konser sonunda seyircilerin isteğini kırmayarak iki eser daha seslendiren Kenan Tatlıcı, “Öğrencisi olma şerefine nail olamasam da, anısına resital vermek benim için son derece gurur verici. Bu gururu bana yaşatan kıymetli hocam Gürer Aykal’a sonsuz teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.