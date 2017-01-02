19 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir mermer ocağında çalışan 19 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli’nin Taşkesik Mahallesinde bir mermer ocağında çalışan Osman Kuş (19) kaldığı yerde dinlendiği sırada kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından bulunan Kuş, arkadaşları tarafından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Kuş hayatını kaybetti.

Kuş hastanedeki ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.