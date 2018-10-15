1923 Kaşspor'a ‘Meydan' engeli

Amatör'de mücadele eden 1923 Kaşspor, kendi sahasında karşılaştığı Meydan Gençlikspor'a 3-2 yenildi.

Amatör'de 3. hafta maçında Ağullu Sahasında 1923 Kaşspor ile Meydan Gençlikspor karşılaştı. Kaş takımının oyuncuları, geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren arkadaşları Emre Erdoğan için geçmiş olsun pankartı taşıyarak sahaya çıktı. Maçı Volkan Sayar, Murat Mert ve Umut Ali Alaraş yönetti. 1923 Kaşspor'un vuruşuyla başlayan karşılaşmada Meydan Gençlikspor 43. dakikada Oğuzhan'la 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıya atak başlayan 1923 Kaşspor aradığı golü 56. dakikada Serdar'la buldu. 61. dakikada Meydan Gençlikspor Fatih'in attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede ev sahibi takım, 72. dakikada Recep'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Konuk takım, 85. dakikada Salih'in kaydettiği golle yeniden öne geçti. Karşılaşma, Meydan ve Gençlikspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.