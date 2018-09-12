1978 yılı ilkokul mezunları 40 yıl sonra buluştu

Sosyal medyadan birbirlerini bulan dönem arkadaşları Baraj üstü Gölbaşı Dinlenme tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi. Öğrencilerin 40 yıl sonraki buluşmasına sınıf öğretmenleri Aziz Çelik ve Şahali Leylek'te katıldı. 1977-1978 dönem öğrencileri öğretmenleri Aziz Çelik ve Şahali Leylek'te katılımlarından dolayı öğrencilerine teşekkür etti. Buluşmaya katılan öğrenciler, ulaşamadıkları ve gelemeyen arkadaşları dolayısıyla buruk sevinç yaşadıklarını söyledi.

Dönemin mezunlarından Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, okuldan mezuniyetlerinin 40'ıncı yılında arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Arkadaşlarını gördüğünde büyük heyecan yaşadığını, organizasyonu her sene yapmayı planladıklarını belirten Çelik, “İlk defa gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı organizasyonumuza katılan öğretmenlerimiz Aziz Çelik ve Şahali Leylek'in bizim üzerimizde çok fazla emeği var. Tüm öğrencileri iyi yerlere geldi. Çok büyük bir heyecan duyuyoruz ve bunu sürekli yapmayı planlıyoruz. Bazı arkadaşlarımızla sık sık görüşüyoruz. Artık her yıl gelenekselleştireceğiz” dedi.