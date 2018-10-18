Antalya'nın Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Antalya'da 22.si düzenlenen ahilik haftası kapsamında Antalya ve ilçeleri içerisinde yılın ahisi seçilen Korkuteli'li kalaycı ustası Abdullah Atik'in tanıtımı ve 1'inci Ahilik korteji düzenledi.

2018 yılı Antalya ve ilçelerinde Yılın Ahisi 50 yıllık bakırcı ustası Abdullah Atik seçilmişti. Atik'in yılın ahisi seçilmesinin ardından Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Yılın ahisinin tanıtımı ve 1'inci Ahilik korteji düzenledi. Şehitler Anıtı'nda başlayan programa Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, siyasi parti temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Kortej öncesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, “40 Yıllık Korkuteli Esnaf Odası geçmişinde ilk kez yılın Ahisi Korkuteli'mizden çıktı. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Birincisini yaptığımız Korkuteli Kortejinin geleneksel hale gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Korkuteli Belediye Bakanı Hasan Ali irban ise, “Korkuteli esnaflarımızdan Abdullah Atik ağabeyimizi tebrik ediyor ve tüm İlçe esnafımıza helalinden bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Daha sonra Başkan İrban ve Başkan Özbek Yılın Ahisi Abdullah Atik'e ayrı ayrı plaket verdi.

Konuşma ve plaket taktimi sonrası kortej yürüyüşü düzenlendi. Mehter takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ardından Aşure ikramı yapıldı.