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04 Temmuz 2018 16:08

2 bin yıllık tarihi stadyumdan 2024 Avrupa Şampiyonası çağrısı

Antalya’da bulunan ve 2 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de oynanması çağrısında bulundu.

2 bin yıllık tarihi stadyumdan 2024 Avrupa Şampiyonası çağrısı

04 Temmuz 2018 16:08


Antalya Kent Konseyi, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmasına destek vermek amacıyla kamuoyu oluşturma çalışmaları kapsamında Antalya’nın 17 kilometre uzağında bulunan tarihi Perge Antik Kenti’nde bir araya geldi. Konseye, Gençlik ve Spor Grubu üyesi olan kurum ve kuruluşlar da destek verdi. 30’a yakın öğrencinin de bulunduğu çağrıda farklı ülkelere ait bayraklar yer aldı.


Perge’de bulunan stadyum içerisinde çağrıda bulunan Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, "Eğer genelde spor, özelde futbol insan için yapılıyorsa Türkiye en uygun yerdir. Antik devirlerden bugüne kadar bölgede farklı kökenlerden farklı dilleri konuşan insanların birlikte yaşadığı, tercihinin sürekliliğini, bugün milyonlarca turistin uğrak yeri olmasıyla bu tercihin sürdürülebilirliğine vurgu yapmaktadır. Anadolu’nun en iyi korunmuş ikinci stadyumu konumuna sahip şampiyonlar çıkmış bir spor kentinden sporla da tarihinin derinliklerine köprü olan Perge stadyumundan sesimizi duyurmak istiyoruz. UEFA Euro 2024 Avrupa Kupası Futbol Şampiyonası kesinlikle ülkemizde gerçekleşmelidir" dedi.




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