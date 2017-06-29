2. Finike Portakalı Festivali başladı

Finike Portakalı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Finike Portakalı Festivali’nde kortej yürüyüşü yapıldı. Şerbetçi Bulvarı’ndaki kortej yürüyüşüne AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Demre Kaymakamı Murat Uz, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuar alanında son bulan yürüyüşte çeşitli dans grupları gösteri yaptı. En çok ilgiyi portakallardan yapılan değişik figürlerin traktörler üzerindeki geçişi topladı.

Açılışta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin gelenekselleşerek devam etmesini istediğini söyledi. Türel, "Bu tür etkinlikler, hem ilçemizin hem de ilçelerimizde üretilen ürünlerin tanıtımına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu festival, Finike’yi inşallah çok daha farklı bir noktaya taşıyacaktır" dedi.

Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de festivalin tarımsal anlamda ülke genelinde yapılmış en güzel etkinliklerden olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise Finike portakalını tanıtmayı ve yöre insanını bir araya getirerek kaynaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Festivalin uluslararası olma yolunda ilerlediğine belirten Sarıoğlu, "İlçemiz tarımsal üretimi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Son yıllarda hükümetimizin de desteğiyle hem tarımsal anlamda hem de modern kentleşme adına ilçemize önemli yatırımlar yapılıyor" diye konuştu.

Finike Müftüsü Lütfi İmamoğlu’nun okuduğu duanın ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesi kesti.

Festival, 7 Temmuz’da sona erecek.