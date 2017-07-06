2. Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisi gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Başkan Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, festival konuklarıyla düzenlen gala yemeğinde biraraya geldi. Yemeğe Antalya Valisi Müner Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gecede ayrıca festivale bu yıl ‘onur konuğu ülke’ olarak katılan İtalya’nın İzmir Konsolosu Luigi Lanuzzi, Antalya İtalya Fahri Konsolosu Özden Berhayat, Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Saray Bosna Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, İtalya’dan Arpino Belediye Başkanı Renato Rea, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra festivale katılan Filistin, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, KKTC ülkelerinden konuklarda yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür

İtalya İzmir Konsolosu Lanuzzi, Muratpaşa Belediyesi’ni Antalya’nın tarihi yönünün ön plana çıkararak bir festival gerçekleştirdiği kutladı ve tebrik etti.

Festivaller birer araç

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin Antalya için çok önemli bir değer olduğunu dile getirdi. Kaleiçi’nin dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında çok iyi durumda olduğunu, ayrıca gündelik yaşamın devam etmesiyle de birçok antik kentten ayrıldığının altını çizen Başkan Uysal, “Bütün antik kentlerle akredite olmamız çok verimli sonuçlar ortaya çıkartacaktır. Birlikte çok daha iyi yönetim deneyimleri oluşturabilecek, birlik olduğumuzda sorunların çözümünde ortak çalışma imkanı bulabileceğiz. Festivaller de bunun araçsal yöntemi kabul edilebilir” diye konuştu.

Karaloğlu: “96 yıl önce ‘Bye bye’ dedik şimdi kucaklıyoruz”

Vali Münir Karaloğlu da 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İtalya’nın onur konuğu olarak katıldığı Kaleiçi Old Town Festivali’nin içinde başka bir tesadüf barındırdığını söyledi. 5 Temmuz 1921’de, Kurtuluş Savaşı günlerinde, İtalya’nın Antalya’daki kuvvetlerini geri çekmeye başladığını hatırlatan Vali Karaloğlu, “5 Temmuz 1921’de İtalyan dostlarımıza Kaleiçi’nden ‘Bye bye’ demiştik ama bugün onlar dostlukla aramızdalar. Onlara bütün gönlümüzle, ‘Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen festivalin Old Townlar arasında ilişkilerin geliştirilmesi, iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve yeni dostluklara aracı olması dileğinde de bulunduğu konuşmasında “İnşallah önümüzdeki yıllarda Festival büyüyerek, sevgili Başkan Ümit Uysal’ın da ifade ettiği gibi, belki Old Townlar arasında birliğe dönüşür” dedi.

Gece müzikle sona erdi

Konuşmaların ardından gece, mezzo soprano Federica Carnevale ve piyanist Gianfranco Pappalardo Fiumara’nın müzik dinletisiyle sona erdi.