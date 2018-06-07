’si düzenlenen Kitap Günleri’nde Bahar Feyzan ve Metin Uca okurlarıyla buluştu.

2. Manavgat Kitap Günleri birbirinden seçkin yazarları ağırlamaya devam ederken, Bahar Feyzan ve Metin Uca da okurlarıyla imza günü ve söyleşide bir araya geldi.

Muhabir ve haber sunucusu Bahar Feyzan ‘Adım Nisan’ kitabını okurları için imzalarken, sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca ise ‘Alışmadık Gözde Lens Durmaz’ kitabını imzaladı. Ayrıca kitapseverlerle yaptıkları söyleşilerde buluşan Bahar Feyzan ve Metin Uca, Manavgat halkına kitaplarıyla ilgili bilgiler verirken, hayata dair ve günümüzü ilgilendiren bir çok anekdot paylaştı.

Manavgat Belediyesi, 2. Manavgat Kitap Günleri yazarları ağırlamaya devam edecek.