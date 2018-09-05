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05 Eylül 2018 15:50

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2’si çocuk 5 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre Manavgat yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Necati Öztekin (69) idaresindeki 42 AAY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali Türkmen (26) idaresindeki 42 FMB 13 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

05 Eylül 2018 15:50

Antalya’nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre Manavgat yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Necati Öztekin (69) idaresindeki 42 AAY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali Türkmen (26) idaresindeki 42 FMB 13 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 42 AAY 998 plakalı araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Münadiye Dindar (77), Mustafa Dindar (77) ile diğer araçta bulunan Semanur Soydemir (26), Eslem Türkmen (4) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kazada aracın ön koltuğunda bulunan Mustafa Dindar otomobilde sıkışması nedeniyle Büşükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine gönderildi.




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