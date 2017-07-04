Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında Neşet Ertaş’ı anma gecesi düzenlendi.

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Portakal Festivali’nin altıncı gününde, Bozkırın Tezenesi lakabıyla bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş anıldı. Gecenin başında Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu tarafından 2. Uluslararası Finike Portakal Festivali sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket töreninin ardından ise ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın varisi olarak nitelendirilen İsmail Altunsaray, Finikeliler ile buluştu. Neşet Ertaş’ın özlenen şarkılarına yeniden can veren İsmail Altunsaray, vatandaşların yaptığı istekleri de kırmadı. Konserin sonunda Başkan Sarıoğlu, İsmail Altunsaray’a Finikeli kadınlar tarafından yapılan içerisinde portakaldan üretilmiş yöresel ürünlerin olduğu bir hediye paketi ve plaket takdim etti. 2. Uluslararası Finike Portakal Festivali, 7 Temmuz tarihinde Arykanda Antik Kenti’nde İspanya’nın ünlü caz sanatçısı Buika’nın sahne alacağı Ay Işığı konseri ile devam edecek.