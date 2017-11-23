Dr. Yılmaz Çolak, DEAŞ ve FETÖ’yü yeni nesil terör örgütü olarak adlandırarak, "FETÖ’nün analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu radikalleşme türünün en önemli özelliği olarak görülen gizlilik anlaşılamamaktadır" dedi.

Türkiye’de Polis Akademisi Başkanlığı ile Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi’nin (UTGAM) ortaklaşa düzenlediği 2. Uluslararası Güvenlik Konferansı, Antalya’da bir otelde başladı. Bu yıl ‘Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ’ başlıklı konunun ele alındığı sempozyuma, Dr. Yılmaz Çolak, Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Donald Trump’ın eski Seçim ve Kampanya Danışmanı Theodore Roosevelt Malloch, bürokratlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

"FETÖ analiz edilmeli"

FETÖ’nün yapılanmasının enine boyuna ele alındığı sempozyumda konuşan Dr. Yılmaz Çolak, FETÖ’nün dini motifli, etnik-ideolojik ve mezhep radikalleşmesinden farklı olarak analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Örgütün ‘gizlilik’ içerisinde yeni yaşam alanları bulmaya çalıştığını kaydeden Çolak, terör denince akıllara yeni nesil terör örneği olarak adlandırdığı DEAŞ ile FETÖ’nün geldiğini söyledi. Çolak, "FETÖ yapısı da ezoterik, modern kült radikalleşme günümüzdeki en son, en kanlı ve en küresel yapısını oluşturmaktadır. Ülkemizde görülen dini motifli, etnik/ideolojik ve mezhep radikalleşmeden farklı olarak FETÖ’nün analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu radikalleşme türünün en önemli özelliği olarak görülen gizlilik, anlaşılamamaktadır. Örgüt bu sayede kendisine kolaylıkla yeni yaşam alanları bulabilmektedir" dedi.

FETÖ’nün radikalleşme süresinin 30 yıl olduğunu belirten Çolak, örgütün radikalleşme sonrası eyleme geçtiğini, sadece Türkiye’yi değil, uluslararası alanda da tehdit içerdiğini sözlerine ekledi.

25 Kasım’da son bulacak olan sempozyum, verilen aranın ardından diğer konuşmacıların katılımıyla devam etti.