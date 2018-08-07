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07 Ağustos 2018 13:16

2. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı Manavgat’ta gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi tarafından Yörük yaşamı, kültürü ve sanatlarının ele alındığı 2.

2. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı Manavgat’ta gerçekleşti

07 Ağustos 2018 13:16

Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in ev sahipliğinde Sülek Yaylası’nda gerçekleşti.


İki gün süren Yörük Çalıştayı’nda Sülek Yaylası’na gelen tüm misafirleri en iyi şekilde ve eksiksiz ağırlamak için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte başta Cenaze Hizmetleri olmak üzere tüm belediye ekipleri seferber oldu. Başkan Sözen, çalıştaya katılan misafirleri Manavgat Belediyesi’nin Yörük çadırında ağırladı. Sözen, ev sahipliğini yaptığı çalıştayda yayık ayranı yaparak, ata bindi. Katılımcılar, Sülek Yaylası’na gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayan ve tüm hizmetlerini eksiksiz sunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.


Sözen: “Büyük keyif aldık”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalıştaydan günler önce belediye personelini seferber ettiklerini, tüm hizmetlerin aksamadan sunulması adına yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, personeline ve tüm katılımcılara yürek dolusu teşekkür etti. Yörük Çalıştayı’nda konuşan Başkan Sözen; “Manavgat’ımızın Sülek Yaylası Alacabel Mevkiinde düzenlenen 2. Yörük Yaşamı ve Kültür Çalıştayına ev sahipliği yapmaktan büyük keyif aldık. Emeği geçenlere ve Yörük çadırımızı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum“ dedi.


Yaylada Yörük rüzgarı esti


Yörüklerin bir araya geldiği çalıştay Tarih, Sosyoloji, Türkoloji ve Güzel Sanatlar ana oturumlarından oluştu. Çalıştay kapsamında öğretim üyelerinin konuşmaları, mehter gösterisi, halk oyunları gösterisi, ulusal ve yerel sanatçıların konserleri, müzik dinletileri, sürpriz eğlenceler, çadırda konaklama, yemek ikramları gibi birçok etkinlik gerçekleşti.




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