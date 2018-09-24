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20 kez tatile gelen turist altınla ödüllendirildi

Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne 20 kez tatile gelen Avusturyalı turist altınla ödüllendirildi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne 20 kez tatile gelen Avusturyalı turist altınla ödüllendirildi.


Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç Turizm Merkezinde yer alan Club Nena'da 20 yıldır tatillerini geçiren Avusturyalı Gerda Slampa'ya otel yönetimi tarafından altın hediye edildi.


Düzenlenen törene Yönetim Kurulu Başkanı Nevin Akçelik de katıldı. Altını Avusturyalı turist Gerda Slampa'ya takan Akçelik, “Misafir memnuniyetinin yüksek olduğu bir tesisiz. Yüzde 40 repeat misafir oranına sahibiz. Repeat guests misafirlerimiz tarafından tercih edilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelenek haline getirdiğimiz 20 defa tesisimizde tatil yapan misafirlerimize altın vermeye devam ediyoruz. Avusturya'dan gelen misafirimiz Gerda Slampa'yı 20. gelişinde altın ile ödüllendirdik. Hamburg'dan 46 defa gelen 87 yaşındaki Alman misafirimiz için de bir kutlama yapacağız ve kendisine Cumhuriyet altını takacağız” dedi.


Avusturyalı Gerda Slampa da, “Burada evimizde gibiyiz. Her defasında daha da memnun kalarak ülkemize dönüyor tekrar geleceğimiz günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

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