20. yüzyılın ilk buharlı lokomotifi karayoluyla Kepez’e geldi

yüzyılın ilk buharlı lokomotifini Antalya’ya getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tren vagonundan sonra şimdi de Antalya’yı lokomotifle tanıştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) alınan ve bakım-onarım işleri Uşak’ta yapılan lokomotif, Dokuma Park’taki tren kütüphanenin bulunduğu rayların üzerinde yerini aldı. Zabıta eskortları eşliğinde Antalya’ya özel bir tırın üzerinde getirilen buharlı lokomotif, Dokuma Park’ta önümüzdeki günlerde vatandaşların ziyaretine açılacak.

Tren vagonu, kütüphaneye dönüştürüldü

Son derece önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Daha önce hurdaya ayrılmış vagonumuzu kütüphaneye dönüştürerek, çocuklarımıza ve gençlerimize son derece önemli bir çalışma yapmıştık. Bu çok dikkat çekmişti. Tren vagonunun kütüphane haline getirilmiş olması çok anlamlıydı. Çocuklarımızı çok şirin, çok sevdikleri bir ortamda kitap okuma sevgisi ile donatmak, hem de onları tren ve demiryolu ile ilgili bilgilerini geliştirmek bakımından çok derin anlamlar ifade eden bir adım olmuştu. Çocuklarımız ve halkımız tarafından çok beğenilen bu adımdan sonra yeni bir adım attık" dedi.

Tarihi lokomotif Antalya’da

Buharlı lokomotifin Almanlar tarafından sınırlı sayıda üretildiğini ifade eden Tütüncü, lokomotifin Abdülhamit döneminde satın alınmaya başlayan trenlerin bir örneği olduğunun altını çizdi. Tütüncü, "Yollarının hurdalıklarından gün yüzüne çıkartarak, restoresini yaptık, Uşak’tan da Antalya’ya getirdik. Bu tarihi lokomotif vagonumuzun ön tarafını tamamlayan önemli bir obje oldu. Bütün bunlarla Türkiye’nin demiryolu macerasını, onun üzerindeki derin hatıraları ve tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Demiryolları sanayi ve teknoloji tarihi açısından da önemi çok büyük. Anayurdu dört bir baştan demir ağlarla ördüğümüz hatıraları anlatmış olacağız. Sultan Abdülhamit Han’ın büyük bir vizyonla Türkiye’ye kazandırdığı demir ağlarını, Cumhuriyet tarihi ile özellikle Adnan Menderes’in geliştirdiğini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminde de seviye atlayarak, bambaşka bir atmosfere kavuştuğunu ifade etmeliyim. Bu kronolojiyi de burada bu tren üzerinden anlatmış olacağız. Antalya’yı da yakın tarihteki demiryolu yapılacağı ana hazırlamış olacağız" diye konuştu.

1930 yılından 1985 yılına kadar Anadolu topraklarında tarihe yolculuk eden buharlı lokomotif, hizmet ömrünü doldurunca TCDD tarafından ıskat edildi.