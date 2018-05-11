200 öğrenci bisikletle okula geldi

Gazipaşa Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği ile birlikte düzenlediği "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" kampanyasını Ahmet Tuncer İlk-Ortaokulundan başlattı. Bisikletleriyle okul önünde toplanan çocuklar, Gazipaşa Belediyesinin bisiklet antrenörleri gözetiminde, trafiğe kapatılan 4 kilometrelik yolda tur attı. Etkinliğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Farkındalık çalışması hakkında bilgi veren Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Sağlıklı Kentler Birliği ile birlikte düzenledikleri çalışmaya ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Gazipaşa Belediyesi olarak yaptıkları tüm yollarda bisiklet yolu yaptıklarını dile getiren Kaya, "Belediye olarak son yıllarda Avrupa standartlarında yaptığımız bisiklet yolları nedeniyle ilçemizde bisiklet kullanımı ciddi oranda arttı. Sağlık Bakanlığının belediyemize hibe ettiği binin üzerindeki bisikleti halkımıza dağıttık. Sokaklarda bisikletle ulaşımını sağlayan kişi sayısı ciddi oranda arttı. Sağlıklı Kentler Birliğinin geçtiğimiz yıl başlattığı farkındalık çalışmasını bu yıl da devam ettirdik. Amacımız öğrencilerin okullarına bisikletle gelmelerini sağlamak ve bisiklet kullanımını arttırmak. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, daha temiz bir çevre ve enerji tasarrufu için bisiklete binmeyi özendirmeye devam edeceğiz" dedi.