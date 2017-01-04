2016 ihracatında yüzde 0.3 düşüş

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya krizi ve terör olaylarına rağmen 2016 yılında 1 milyar 430 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bunun 2015 yılına göre sadece yüzde 0.3’lük bir kayıp olduğunu kaydetti. Rusya’nın bazı sebze ve meyvelere uyguladığı kısıtlamanın devam ettiğini söyleyen Satıcı, Rusya’nın kendi yerli üretimini korumaya çalıştığını öne sürdü.

BAİB 2016 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz’den gerçekleşen 2016 yılındaki ihracat rakamlarını açıkladı. Satıcı, 2015 yılında 1 milyar 434 milyon dolar olan ihracatta yüzde 0.3’lük bir düşüş yaşandığını, bu rakamın 2016 yılında 1 milyar 430 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. 2016 yılında yaşanan Rusya krizi, terör ve döviz kurunun yükselişi gibi olaylara dikkat çeken Satıcı, böyle bir ortamda gerçekleşen ihracatın kayıp olarak değil, ülke olarak kazanç olduğuna vurgu yaptı.



"Sebze ve meyve ihracatı ikinci sıraya düştü"

Rusya’nın uyguladığı ambargo sonrası yaş sebze ve meyvenin ikinci sıraya düştüğünü belirten Satıcı, "Bölge ihracatımızı ürün grupları bazında değerlendirecek olursak bu sene ilk sırayı yaklaşık 400 milyon dolar ihracat ile madencilik sektörü aldı. Rusya tarafının sebze ve meyvelere uygulamış olduğu kısıtlamalar ve son iki ayda madencilikteki kısıtlamaların kaldırılmış olmasından dolayı yaş sebze ve meyve ikinci sıraya düştü. 378 milyon dolarlık sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirdik" dedi.



"Madende Çin, domateste Almanya zirvede"

En çok ihracatı yapılan madencilik sektöründe Çin’in birinci sırada olduğunu kaydeden Satıcı, domateste de Almanya’nın zirvede olduğunu söyledi. Madencilik sektörünün son 5 yılda inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdiğini söyleyen Satıcı, "5 yıl önce sadece 52 milyon dolar ihracatımız vardı. 2016 yılında 400 milyon doları aştı. En çok mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. Madende zirvede Çin yer alıyor. Çin’den sonra en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise Almanya, İran, Ukrayna ve ABD. İlk on içerisinde Rusya yok. Yaş sebze ve meyvede ise domates birinci sırada yer alıyor. Domatesten sonra en çok biber, kiraz, nar ve üzüm ihracatı gerçekleştirdik. Rusya etkisinden dolayı şuanda ana pazarımız Almanya. Almanya’yı Beyaz Rusya, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan takip ediyor" dedi.



Rusya, İran ve Çin’e milli para ile ihracat

Akdeniz bölgesinden yarım asırdır ihracatın yapıldığına dikkat çeken Başkan Satıcı, parayla satın alınmayacak tecrübeler edindiklerini söyledi. "Dünyanın bizden neler istediğini çok iyi biliyoruz" diyen Satıcı, 2017 ihracat gündemlerinde milli para ile ihracatı gerçekleştirmek olduğunu kaydetti. Satıcı şunları söyledi:

"Milli paramızda, yerel paralar da ticaret gündemimizde. Bu çerçevede Rusya İran ve Çin’le görüşmelerimiz devam ediyor. Burada ülkeler arasındaki döviz baskını ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bu ülkelerin kendi aralarında yapacağı ticaretin artması ve kolaylaşmasını sağlamak anlamında bu tarz bir yapı içerisindeyiz. Geçen yıl Rusya ve Türkiye arasında yüzde 8 civarında ticareti TL ve ruble olarak gerçekleşti. İki ülkenin ekonomi bakanlıkları, merkez bankaları yoğun bir mesai gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar neticesinde İran ve Çin’le de bu çalışmalar yapılmasının önü açılacak"



"Rusya kendi yerli üretimini korumak istiyor"

Domates, salatalık, nar ve biber ambargosunun halen sürdüğünü aktaran Satıcı, bu dört ana ürünün Türkiye için önemine işaret etti. Rusya’nın kısıtlamayı kaldırmasına yönelik kademeli bir geçiş yapacağını söyleyen Satıcı, bunun ana sebep olmadığını, Rusya’nın kendi yerli üretimini korumaya çalıştığını söyledi. Satıcı, "Rusya tarafının bu konudaki yorumu kademeli bir geçiş olacağı yönünde. Teknik beklentileri oldukları söylüyorlar. Biz bu gerekçeleri doğru bulmuyoruz. Çünkü biz bu ürünleri başka ülkelere de ihraç ediyoruz. Rusya’nın bu yaklaşımını tarife dışı engel olarak görüyoruz. Onlar kendi yerli üretimini korumak istiyorlar. Zaten kendileri de bunu söylüyor açıkça" diye konuştu.



"Türkiye’den daha iyi koşullar sağlayan başka ülke yok"

İlaç kalıntısı sorununu son 3 yıldır en aza indirdiklerini de aktaran BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, "Zaten uygun olmayan ürünleri geri iade ediyorlar. Rus halkının sağlıklı ve taze meyve gıda tüketimi konusunda Türkiye’den daha iyi koşullar sağlayan bir ülke yok. Bizim acımızdan da hacimsel ve kar anlamında en uygun ülke Rusya. İlaç kalıntısı problemi bu işin doğasında var. Burada önemi olan insan salığı için tehdit oluşturup oluşturmadığı. Biz diyoruz ki Türkiye’nin ilaç kalıntısı problemi Avrupa standartlarındadır. Bunu sıfıra indirgemek çok zor" ifadelerini kullandı.